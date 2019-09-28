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21:29

Китайцы совместно с Volkswagen выпустили дизайнерский лифтбек

Совместное предприятие JAC и Volkswagen показало новую модель Jiayue A5

© autohome.com.cn
Китайская государственная компания JAC объявила о старте продаж нового лифтбека Jiayue A5. Пятидверка выпускается на общем заводе JAC и Volkswagen, имеет кузов длиной 4,8 метра, отличается продвинутым интерьером, богатым набором опций и демократичными ценами.

По габаритам новый немецко-китайский лифтбек сравним с «Пассатом» восьмого поколения: длина кузова — 4772 миллиметра, ширина — 1820 миллиметров, высота — 1492 миллиметра. Экстерьером JAC Jiayue A5 занимался бывший дизайнер Alfa Romeo, и итальянскому специалисту удалось нарисовать современный узнаваемый кузов.

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В салоне большинством функций «заведует» вертикальный сенсорный дисплей диагональю 10,4 дюйма. Развлекательный комплекс понимает голосовые команды. Панель приборов цифровая, семидюймовая. Топ-версии лифтбека оснащаются камерами кругового обзора, панорамной крышей, электроприводами передних кресел, шестью аирбэгами, кожаной отделкой элементов интерьера и контурной подсветкой с 64 цветами.

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Силовой агрегат пока безальтернативен: под капотом 1,5-литровый бензиновый 150-сильный (210 Нм крутящего момента) турбомотор, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. Через два года JAC рассчитывает представить полностью электрическую версию на том же шасси.

Первые клиенты получат новые Jiayue A5 в ноябре. Цены уже объявлены: базовый лифтбек обойдётся в 84 800 юаней (около 770 тысяч рублей по текущему курсу), а за максимально оснащённый автомобиль с вариатором придётся заплатить 115 800 юаней (около 1 миллиона 51 тысячи рублей по текущему курсу).

Источник: autohome.com.cn