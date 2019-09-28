Китайцы совместно с Volkswagen выпустили дизайнерский лифтбек

Силовой агрегат пока безальтернативен: под капотом 1,5-литровый бензиновый 150-сильный (210 Нм крутящего момента) турбомотор, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. Через два года JAC рассчитывает представить полностью электрическую версию на том же шасси.