Volkswagen Jetta начали вспыхивать на ходу

Первые два сообщения о выявленных неполадках поступили в дилерские центры Volkswagen в декабре 2025 года. Начатое расследование показало, что отсутствие «массы» оставляет электрическую цепь блока управления давлением масла разомкнутой. Из-за этого возникает перегрев проводки.

На момент принятия решения об отзыве автомобилей для проверки и ремонта в трех машинах оплавилась проводка и соединительные разъемы, а еще в трех — возникли пожары в моторном отсеке. В результате инцидентов был причинен только имущественный ущерб, люди не пострадали.

Сам производитель оценивает долю бракованных машин менее чем в 1% от общего числа отзываемых. Но риск пожара оказался слишком велик: Volkswagen с февраля 2026 года ужесточил контроль на конвейере, а теперь начал рассылку уведомлений автовладельцам. Дилеры проверят заземляющий провод и при необходимости подключат его, либо заменят поврежденные компоненты. До посещения сервиса владельцам рекомендуют парковать свои Jetta на улице, вдалеке от построек.

