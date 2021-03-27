Volkswagen прекращает разработку новых моторов вслед за Audi

При этом, по словам главы Audi Маркуса Дюсманна, выигрыш с точки зрения экологии окажется минимален, так что тратить ресурсы на новое семейство двигателей, изначально рассчитанных на стандарт Евро-7, при таких условиях бессмысленно. Как результат, и Volkswagen, и Audi сконцентрируются на адаптации существующих агрегатов к новым экологическим директивам Евросоюза. Точные параметры будущего стандарта Евро-7 только предстоит утвердить экологам: предполагается, что предельные выбросы окислов азота власти сократят с нынешних 80 миллиграммов на километр до 30.