Volkswagen ответит в суде Франции за манипуляции с выбросами дизельных двигателей

Volkswagen инкриминируют умышленный обман потребителей относительно товаров, создающих угрозу для здоровья людей и животных.

В материалах также упоминается, что фигурантами разбирательства станут французские автопроизводители Renault и Stellantis.

Напомним, глобальный скандал с занижением показателей вредных выбросов начался в 2025 году с разоблачений в США, после чего череды многомиллиардных штрафов не удалось избежать многим компаниям, а совокупные выплаты Volkswagen превысили 32 млрд евро.

