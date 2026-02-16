Опубликовано 16 февраля 2026, 08:401 мин.
Volkswagen ответит в суде Франции за манипуляции с выбросами дизельных двигателей
«Дизельгейт» во Франции: Volkswagen грозит суд из-за махинаций с эко-стандартами. Информацию подтвердили осведомленные источники. Судебный процесс, по всей видимости, стартует не раньше 2027 года. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.
© Volkswagen
Volkswagen инкриминируют умышленный обман потребителей относительно товаров, создающих угрозу для здоровья людей и животных.
В материалах также упоминается, что фигурантами разбирательства станут французские автопроизводители Renault и Stellantis.
Напомним, глобальный скандал с занижением показателей вредных выбросов начался в 2025 году с разоблачений в США, после чего череды многомиллиардных штрафов не удалось избежать многим компаниям, а совокупные выплаты Volkswagen превысили 32 млрд евро.
