В России отзывают Volkswagen Phaeton из-за отваливающейся крыши

О возможном заводском дефекте известно как минимум с 2016 года – тогда из-за аналогичный проблемы в России отзывали Phaeton и Audi A8 2007–2008 годов. По данным автопроизводителя, эта опция могла быть установлена с нарушением технологии: из-за загрязнения поверхностей склеивания при производстве солнечная панель может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надежно. Из-за этого существует риск того, что её сорвёт во время движения.
Теперь же выяснилось, что дефект характерен и для автомобилей 2009 года. В рамках отзыва на четырёх Phaeton стеклянная крышка солнечной батареи будет подклеена. Расходы на ремонт берёт на себя автопроизводитель.
Солнечная батарея на Volkswagen Phaeton и Audi A8 обеспечивала работу системе вентиляции, даже когда двигатель заглушен.
Volkswagen прекратил выпуск «Фаэтона»
Ранее стало известно, что Volkswagen терял терял около 28 тысяч евро на каждом проданном экземпляре Phaeton, что в результате принесло концерну почти два миллиарда евро убытков. Модель сняли с конвейера в 2016 году, преемника у неё не было.