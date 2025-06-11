Volkswagen Polo получил особую версию в честь своего 50-летия

Volkswagen Polo получил особую версию в честь своего 50-летияVolkswagen анонсировал старт продаж Polo Edition 50 в Европе
Polo Edition 50 построен на базе модели в комплектации Style, но с особым декором: у юбилейной серии хромированные накладки на педалях, черный потолок, атмосферная подвеска и спортивные сиденья с подогревом. В оснащение также входят руль с кожаной отделкой, камера заднего вида, мультимедийная система Discover Media, система выбора режимов вождения и комплекс систем безопасности и электронных ассистентов. За доплату можно заказать панорамный люк.
Европейцы могут выбрать одну из трех модификаций. Первая — с базовым 95-сильным двигателем и «механикой», вторая — тот же мотор, но в связке с «роботом», третья — с агрегатом мощностью 116 сил и DSG.
Напомним, актуальный Volkswagen Polo дебютировал летом 2017 года, а в 2021 году пережил рестайлинг. Следующее крупное обновление запланировано на 2025-й.
Ранее стало известно, что Volkswagen передумал отправлять Polo в отставку, то есть после перехода на жесткий экологический стандарт Евро-7 модель останется в гамме. Автопроизводитель продолжит инвестировать в платформу MQB, потому что спрос на электрокары пока ниже ожидаемого.