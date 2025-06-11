Volkswagen Polo получил особую версию в честь своего 50-летия

Европейцы могут выбрать одну из трех модификаций. Первая — с базовым 95-сильным двигателем и «механикой», вторая — тот же мотор, но в связке с «роботом», третья — с агрегатом мощностью 116 сил и DSG.

Напомним, актуальный Volkswagen Polo дебютировал летом 2017 года, а в 2021 году пережил рестайлинг. Следующее крупное обновление запланировано на 2025-й.