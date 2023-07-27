Раскрыта сумма сделки по продаже российского бизнеса Volkswagen

Раскрыта сумма сделки по продаже российского бизнеса VolkswagenСумма сделки указана в отчете концерна Volkswagen за первую половину 2023 года
Стало известно, за сколько концерн Volkswagen продал свой бизнес в России, включая автозавод. Из отчета немецкого автопроизводителя за первое полугодие 2023 года следует, что сумма сделки составила 125 миллионов евро. Таким образом, на день заключения сделки, 17 апреля, ее цена составляла 11 миллиардов рублей. Все российские активы Volkswagen перешли структуре дилерского холдинга «Авилон», компании «Арт-Финанс». В их числе — российское представительство «Фольксваген Груп Рус» и автомобильный завод в Калужской области.
Volkswagen поставил деятельность в России на паузу весной 2022 года, как и многие другие европейские, корейские и японские автомобильные компании. Тогда же было остановлено производство автомобилей на двух заводах, в Калуге и Нижнем Новгороде, а новые машины перестали поставлять из-за рубежа. Позже Volkswagen и другие марки, входящие в портфель концерна, были включены в список параллельного импорта, что позволило ввозить машины в страну без согласия правообладателя.
Спустя год, весной 2023-го, правительство РФ одобрило сделку по продаже бизнеса Volkswagen в России «Авилону» за 125 миллионов евро. Подконтрольной холдингу компании «Арт-Финанс» перешел и завод в Калуге — стоит отметить, что инвестиции в калужскую сборочную площадку, которая существует с 2007 года, превышали 1 миллиард евро. К моменту прекращения производства там собирали три модели, Polo, Tiguan и Skoda Rapid.
Вместе с заводом «Авилону» перешли и подконтрольные Volkswagen фирмы ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».
А в июне стало известно, что «Фольксваген груп рус», дочерняя компания концерна Volkswagen AG, которая объединяла на российском рынке работу нескольких марок концерна, продолжит работу в стране под названием ООО «АГР» (AGR Automotive Group). Ребрендинг затрагивает фирменный корпоративный стиль, визуальную идентификацию, а также дилерскую сеть, которая насчитывает свыше четырех сотен салонов. AGR займется продажей автомобилей и запчастей.