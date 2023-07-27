Раскрыта сумма сделки по продаже российского бизнеса Volkswagen

Спустя год, весной 2023-го, правительство РФ одобрило сделку по продаже бизнеса Volkswagen в России «Авилону» за 125 миллионов евро. Подконтрольной холдингу компании «Арт-Финанс» перешел и завод в Калуге — стоит отметить, что инвестиции в калужскую сборочную площадку, которая существует с 2007 года, превышали 1 миллиард евро. К моменту прекращения производства там собирали три модели, Polo, Tiguan и Skoda Rapid.

Вместе с заводом «Авилону» перешли и подконтрольные Volkswagen фирмы ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».