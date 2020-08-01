Раскрыта внешность нового минивэна Volkswagen T7

Семейство Volkswagen T7 заметно отличится от минивэнов и фургонов шестого поколения, а пропорции однообъёмников изменятся: салон будет находиться дальше от передней оси, увеличится площадь передней стойки, и по форм-фактору T7 станет больше похож на французские минивэны. Также исчезнет одна из фирменных черт — заправочная горловина между боковыми дверями.
Фото: S. Baldauf/SB-Medien for Carscoops.com
Инженеры Volkswagen изменили форму светотехники маскировочной плёнкой, но даже сквозь камуфляж видно, что передние фары T7 будут схожи по дизайну с оптикой «восьмого» Golf и обновлённого Tiguan. Задние фонари удивят: минивэны Volkswagen получат горизонтальную оптику — прежде подобная была на поколении T3 тридцать лет назад.
Инсайдеры полагают, что основу Volkswagen T7 составит платформа MQB. Модульная архитектура позволит предложить покупателям целую гамму электрифицированных версий, однако традиционные бензиновые и дизельные минивэны и фургоны останутся в гамме.
Ожидается, что премьера Volkswagen T7 состоится в первом квартале 2021 года, а продажи новинки в Европе стартуют до конца первого полугодия. По традиции, Volkswagen предложит целую гамму пассажирских, грузовых и грузопассажирских версий с различными габаритами и дифференцированным набором оборудования.