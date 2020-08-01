Раскрыта внешность нового минивэна Volkswagen T7

Инженеры Volkswagen изменили форму светотехники маскировочной плёнкой, но даже сквозь камуфляж видно, что передние фары T7 будут схожи по дизайну с оптикой «восьмого» Golf и обновлённого Tiguan. Задние фонари удивят: минивэны Volkswagen получат горизонтальную оптику — прежде подобная была на поколении T3 тридцать лет назад.

Инсайдеры полагают, что основу Volkswagen T7 составит платформа MQB. Модульная архитектура позволит предложить покупателям целую гамму электрифицированных версий, однако традиционные бензиновые и дизельные минивэны и фургоны останутся в гамме.