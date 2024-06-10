Volkswagen Talagon, который можно купить в России, обновился в Китае

Volkswagen Talagon дебютировал в 2021 году на автосалоне в Шанхае. Это трехрядный кроссовер, построенный на платформе MQB с поперечным расположением двигателя. Колесная база у Talagon такая же, как у Teramont, но по всем остальным параметрам новинка его превосходит (например, в длину модель превышает 5,15 метра).

Талагон доступен на китайском рынке в вариантах на шесть и семь мест. В салоне у него 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов.