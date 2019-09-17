Volkswagen подготовил Tiguan к российской зиме

В оснащение зимнего «Тигуана», который получил название Winter Edition, с базовой комплектации входят: электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений и рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.
Также в базовое оснащение кроссовера вошли передний и задний парктроники, система автоматического торможения при сближении с препятствием. Полноприводная версия получила ассистента движения на спуске.
Опционально доступен пакет Comfort Plus с камерой заднего вида с омывателем, системой бесключевого доступа и запуска двигателя, и электроприводом багажника. Также доступен пакет Travel, в которых входит подлокотник для задних сидений, поясничная поддержка переднего пассажира и водителя, складные столики в спинках передних кресел.
На выбор доступно две модификации: с мотором отдачей 125 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, или со 150-сильным двигателем, шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Стоимость Volkswagen Tiguan в исполнении Winter Edition начинается от 1 559 000 рублей для 125-сильной версии с механикой и передним приводом, модификация со 150-сильным мотором и приводом на все четыре колеса обойдется минимум в 1 729 000 рублей. Базовая версия кроссовера в комплектации Trendline с передним приводом стоит от 1 499 000 рублей, самая дорогая полноприводная версия Sportline — от 2 449 000 рублей.