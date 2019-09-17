Volkswagen подготовил Tiguan к российской зиме

В оснащение зимнего «Тигуана», который получил название Winter Edition, с базовой комплектации входят: электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений и рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Также в базовое оснащение кроссовера вошли передний и задний парктроники, система автоматического торможения при сближении с препятствием. Полноприводная версия получила ассистента движения на спуске.