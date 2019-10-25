«Заряженный» Volkswagen Touareg R подключат к розетке

По одной из версий, новый Touareg R получит двухлитровый бензиновый двигатель и электромотор. Такая версия уже продается на китайском рынке и подтверждена для Европы. В КНР отдача установки гибридного кроссовера составляет 362 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, а для R-версии мощность могут увеличить до 400 сил, предполагает Autocar. Согласно другому предположению, Volkswagen может позаимствовать агрегаты у Audi Q7 60 TFSIe, а именно трехлитровый V6, который вкупе с электромотором выдает 448 сил.

В феврале этого года линейка бренда пополнилась самым мощным Touareg, который получил 421-сильную дизельную «турбовосьмерку» объемом 4,0 литра. С таким мотором кроссовер разгоняется с места до «сотни» за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. Touareg укомплектован системой ночного видения, ассистентом движения в пробках, задними подруливающими колесами, электромеханическими стабилизаторами и матричными фарами IQ.Light.