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11:22

«Заряженный» Volkswagen Touareg R подключат к розетке

Новинка станет первой моделью R-линейки, которая получит гибридную установку и функцию подзарядки от бытовой сети

Volkswagen Touareg PHEV для Китая
В Volkswagen официально подтвердили появление на рынке подзаряжаемого гибрида Touareg R, однако не уточнили, какие агрегаты войдут в состав его силовой установки.

По одной из версий, новый Touareg R получит двухлитровый бензиновый двигатель и электромотор. Такая версия уже продается на китайском рынке и подтверждена для Европы. В КНР отдача установки гибридного кроссовера составляет 362 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, а для R-версии мощность могут увеличить до 400 сил, предполагает Autocar. Согласно другому предположению, Volkswagen может позаимствовать агрегаты у Audi Q7 60 TFSIe, а именно трехлитровый V6, который вкупе с электромотором выдает 448 сил.

В феврале этого года линейка бренда пополнилась самым мощным Touareg, который получил 421-сильную дизельную «турбовосьмерку» объемом 4,0 литра. С таким мотором кроссовер разгоняется с места до «сотни» за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. Touareg укомплектован системой ночного видения, ассистентом движения в пробках, задними подруливающими колесами, электромеханическими стабилизаторами и матричными фарами IQ.Light.

Что касается Volkswagen Touareg в России, то кроссовер можно приобрести по цене от 3 499 000 рублей до 4 809 000 рублей. С января по сентябрь модель была продана в количестве 4 087 экземпляров.

Источник: Autocar