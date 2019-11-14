Посмотрите на безумный Volkswagen T5, который разгоняется до 300 километров в час

В объявлении на портале Mobile.de автосалон Schiemann указал, что переделанный Volkswagen получил 3,6-литровый форсированный атмосферный мотор и выхлопную систему от Porsche 996 Turbo что позволило увеличить производительность до 647 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента!

Мощность передаётся на колёса через 6-ступенчатую механическую коробку передач, установлена блокировка дифференциала. Облегчённый фургон массой 2100 килограммов способен разогнаться с места до 100 километров в час за 4,9 секунды и достигать максимальной скорости в 311 километров в час.