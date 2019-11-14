Посмотрите на безумный Volkswagen T5, который разгоняется до 300 километров в час

В объявлении на портале Mobile.de автосалон Schiemann указал, что переделанный Volkswagen получил 3,6-литровый форсированный атмосферный мотор и выхлопную систему от Porsche 996 Turbo что позволило увеличить производительность до 647 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента!
Мощность передаётся на колёса через 6-ступенчатую механическую коробку передач, установлена блокировка дифференциала. Облегчённый фургон массой 2100 килограммов способен разогнаться с места до 100 километров в час за 4,9 секунды и достигать максимальной скорости в 311 километров в час.
Фото: Mobile.de
Салон переделан не меньше, чем техническая начинка: водительское место расположено по центру автомобиля по аналогии с суперкаром McLaren F1, приборная панель спроектирована заново в минималистичном стиле, а штатные кресла уступили место гоночным ковшам Sparco с четырёхточечными ремнями безопасности.
Шасси фургона также подверглось доработке: установлена спортивная подвеска H & R Racing, штатные тормозные механизмы заменили на шестипоршневые суппорта Brembo спереди и четырёхпоршневые сзади. Transporter «обут» в 19-дюймовые низкопрофильные шины Michelin Pilot Super Sport.
За Transporter 2004 года выпуска, стилизованный под рестайлинговый T5 facelift, продавец хочет выручить 155 500 евро (около 11 миллионов рублей по текущему курсу). Утверждается, что несмотря на год выпуска автомобиль совсем новый: на одометре 25 тысяч километров, из них двигатель прошёл всего 3800 километров. Несмотря на это, цена высока, ведь за 142 тысячи евро в Германии можно приобрести новый Porsche 992 Carrera 4S в кузове кабриолет.