Volkswagen, Volvo и Land Rover названы самыми проблемными автомобилями

Исследование оценивает количество выявленных проблем на 100 автомобилей за три года владения: в свежем рейтинге оценивается надежность автомбилей 2023 года выпуска.

У Volkswagen, которым американские автовладельцы недовольны больше всего, найдена 301 проблема на 100 автомобилей. Причем год назад у него их было 285 на 100 машин, то есть за год ситуация ухудшилась. У Volvo выявлено 296 неисправностей и затруднений на 100 машин, у Land Rover — 274, у Jeep — 267, у Audi — 244.

Основные причины жалоб владельцев, как и в прошлые годы, кроются отнюдь не в моторах или трансмиссии. Главный раздражитель — электроника и мультимедиа. Четыре из пяти самых частых проблем связаны с подключением смартфонов: сбои Apple CarPlay и Android Auto, нестабильная работа Bluetooth, беспроводной зарядки и фирменных мобильных приложений автопроизводителей.

Эксперты JD Power отмечают, что общий уровень надежности новых машин не растет: среднеотраслевой показатель вырос до 204 проблем на 100 автомобилей, что хуже результата 2025 года.

Рейтинг самых надежных марок четвертый год подряд возглавил Lexus (151 неисправность на 100 машин), а седан Lexus IS признан самым надежным в классе. «Серебро» второй год подряд удерживает Buick, а тройку лидеров неожиданно замкнул Mini — год назад он был лишь десятым. На четвертое и пятое места по надежности американские автовладельцы поставили Cadillac и Chevrolet. Исследование JD Power охватило ответы 33,3 тыс. владельцев и учитывало 184 типа неполадок в девяти категориях — от работы силового агрегата до систем помощи водителю.

