Volkswagen показал интерьер крошечного кроссовера

Новинка будет построена на модульной платформе MQB, которая также использовалась для создания хэтчбека Polo. Модель окажется примерно на 38 сантиметров короче «Тигуана», а ее колесная база окажется на 27 миллиметров меньше.
Кроссовер получит сдвижные сиденья второго ряда, которые для увеличения места в багажнике можно будет сместить вперед на 15 сантиметров. Объем «грузового» отсеке достигнет 455 литров (1281 литров при сложенных креслах).
В гамму двигателей «ТиКросса» войдут 95- и 115-сильный трехцилиндровые агрегаты объемом один литр, 1,5-литровый мотор мощностью 150 сил, а также 1,6-литровая дизельная «четверка», выдающая 95 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.
В оснащение новинки войдет электронная приборка, беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Beats и 18-дюймовые колесные диски.
Премьера кроссовера состоится осенью на автосалоне в Париже.