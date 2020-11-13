Видео: Volvo сбрасывает автомобили с 30-метровой высоты

Чтобы провести экстремальный краш-тест специалисты Volvo воспользовались строительным краном. С его помощью шведы подняли десять разных моделей на 30-метровую высоту, после чего сбросили автомобили вниз. Перед падением инженеры рассчитали, какому давлению и силе подвергнется каждый автомобиль, чтобы достичь соответствующего уровня повреждений. Подобное испытание позволило сымитировать повреждения, получаемые автомобилями на большой скорости, а также при столкновении с грузовиками.
При подобных авариях, пассажиры автомобилей чаще всего находятся в критическом состоянии. Поэтому главной целью краш-теста было отработать навыки спасателей экстренных служб, которые должны были при помощи гидравлических инструментов вскрыть поврежденные машины и быстро эвакуировать возможных пострадавших.
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Обычно спасатели тренируются на учебных автомобилях, привезенных со свалок, которые были построены 15-20 лет назад. Но старые модели имеют огромную разницу в прочности стали, конструкции каркаса безопасности и общей долговечности, по сравнению с современными автомобилями. Поэтому отработка навыков на новых моделях позволит специалистам улучшить свои навыки по спасению жизней.
В конце июля американские видеоблогеры решили проверить, стоит ли устанавливать бюджетную дугу безопасности в родстеры. Для этого специалисты установили деталь в Mazda MX-5 Miata, после чего сбросили автомобиль на крышу.