Видео: Volvo сбрасывает автомобили с 30-метровой высоты

Чтобы провести экстремальный краш-тест специалисты Volvo воспользовались строительным краном. С его помощью шведы подняли десять разных моделей на 30-метровую высоту, после чего сбросили автомобили вниз. Перед падением инженеры рассчитали, какому давлению и силе подвергнется каждый автомобиль, чтобы достичь соответствующего уровня повреждений. Подобное испытание позволило сымитировать повреждения, получаемые автомобилями на большой скорости, а также при столкновении с грузовиками.