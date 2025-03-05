Клиренс как у кроссовера и 700 км на одной зарядке: представлен электрический Volvo ES90

ES90 дебютировал в трех модификациях. Самая доступная из них оснащается одним 333-сильным электромотором (480 Нм) и батареей емкостью 92 киловатт-часа, такой электрокар проезжает на одной зарядке 645 километров. В «средней» версии электромоторов уже два, суммарно они развивают 449 сил и 670 Нм. Батарея имеет емкость 106 киловатт-часов, которых хватит на 700 километров в комбинированом цикле и до 910 — в городском. Наконец, двухмоторная установка самого мощного ES90 Twin Motor Performance выдает 680 сил и 870 Нм. Батарея и паспортный запас хода у него такие же, как у среднего ES90 Twin Motor, а разгон до «сотни» занимает четыре секунды ровно.