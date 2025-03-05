Клиренс как у кроссовера и 700 км на одной зарядке: представлен электрический Volvo ES90

Клиренс как у кроссовера и 700 км на одной зарядке: представлен электрический Volvo ES90Это совершенно новая модель, которая, как считают в Volvo, открывает новый класс автомобилей
И если эти цифры не впечатляют, то у Volvo есть еще козыри. Например, у ES90 лучший среди всех электрокаров марки коэффициент аэродинамического сопротивления, равный 0,25. Есть у него и два багажных отсека — на внушительные 733 литра сзади и еще на 22 литра спереди. Новая 800-вольтовая архитектура позволяет зарядить батарею электромобиля с 10 до 80 процентов за 20 минут, а за 10 минут увеличить запас хода на 300 километров.
я выбрал вместо рекламы.
Из оснащения заявлены пневмоподвеска, четырехзонный климат-контроль, мультимедийная система с планшетом диагональю 14,5 дюйма, комплекс ассистентов вождения, использующий данные пяти радаров, семи камер, 12 ультразвуковых сенсоров и лидара Luminar, а также аудиосистема Bowers & Wilkins. В топовом варианте она идет с 25 динамиками, в том числе потолочными и в подголовниках кресел, поддерживает пространственный звук Dolby Atmos и может воспроизвести характерное звучание легендарных студий «Эбби Роуд», в которых записывались The Beatles, Pink Floyd, Oasis и U2.
ES90 дебютировал в трех модификациях. Самая доступная из них оснащается одним 333-сильным электромотором (480 Нм) и батареей емкостью 92 киловатт-часа, такой электрокар проезжает на одной зарядке 645 километров. В «средней» версии электромоторов уже два, суммарно они развивают 449 сил и 670 Нм. Батарея имеет емкость 106 киловатт-часов, которых хватит на 700 километров в комбинированом цикле и до 910 — в городском. Наконец, двухмоторная установка самого мощного ES90 Twin Motor Performance выдает 680 сил и 870 Нм. Батарея и паспортный запас хода у него такие же, как у среднего ES90 Twin Motor, а разгон до «сотни» занимает четыре секунды ровно.
В Volvo утверждают, что ES90 оказался рекордсменом среди прочих «зеленых» моделей марки по вычислительной мощности. За управление процессами отвечает модуль из двух чипов Nvidia Drive AGX Orin, каждый из которых способен проводить 508 триллионов операций в секунду. Вычислительная платформа является частью технологического стека Superset, который станет общим для электрокаров марки и позволит вносить улучшения на протяжении всего их жизненного цикла.
Прием заказов на Volvo ES90 уже открыт в Австрии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. На другие рынки новинка выйдет в конце этого года и в 2026 году.