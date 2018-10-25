Volvo выпустила ролик с подтягивающимися экскаваторами

В ролике Лундгрен представлен сержантом, тренирующим экскаваторы-новобранцы. Тяжелая техника выполняет отжимания, повороты на месте, перекатывает покрышки от карьерных самосвалов, буксирует массивные каменные блоки, подтягивается и поднимает тяжести. Действие происходит под трек бельгийской группы Technotronic — Pump Up the Jam.