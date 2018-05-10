У Volvo появился второй бесшумный и безвредный грузовик

Компания Volvo Trucks представила вторую модель электрического грузовика. Новинка под названием FE Electric предназначена для перевозки отходов и транспортировки тяжелых грузов.

Полная масса Volvo FE Electric составляет 27 тонн. Грузовик оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 503 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента, которые агрегатированы с двухступенчатой трансмиссией. Модель FE Electric можно укомплектовать блоком батарей емкостью 200-300 киловатт-часов. Запас хода грузовика составляет 200 километров.

Подпитка аккумуляторов от станций быстрой зарядки занимает до 1,5 часов, от обычной электросети — десять часов.

Первый электрический грузовик — 16-тонный FL Electric — компания представила в апреле. Новинка укомплектована 252-сильным электромотором (425 Нм крутящего момента), двухступенчатой трансмиссии и блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью от 100 до 300 киловатт-часов. На одной зарядке Volvo FL Electric способен проезжать до 300 километров.