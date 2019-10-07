Volvo и Geely вместе займутся разработкой двигателей

Обособленное предприятие Volvo и Geely станет ведущим разработчиком и поставщиков двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. Шведы уже отказались инвестировать в разработку нового поколения ДВС, поэтому для них это хорошая возможность сфокусироваться на развитии электрических моделей, на которые к середине следующего десятилетия будет приходиться до 50 процентов продаж.

Группа Geely, в свою очередь, рассчитывает использовать разработки новой компании в автомобилях принадлежащих ей брендов: Geely, малайзийском Proton, британском Lotus, производителе лондонских такси LEVC и премиум-марке LYNK & CO. Наконец, новая бизнес-единица вполне может стать поставщиком двигателей для сторонних производителей. Из Volvo Cars в новую структуру перейдут три тысячи сотрудников, из Geely — пять тысяч.