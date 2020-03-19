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Volvo
13:00

Volvo отзывает тысячи автомобилей по всему миру из-за проблем с безопасностью

Под отзыв попадаю все модели шведского бренда

Лиза Будрина
Компания Volvo проведет глобальную отзывную кампанию, которая затронет 736 430 автомобилей всех моделей. Речь идет о кроссоверах XC40, XC60 и XC90, седанах S60 и S90, а также универсалах V60, V60 Cross Country, V90 и V90 Cross Country, которые были выпущены с 9 ноября 2018 года по 11 марта 2020 года. Причиной отзывал стал сбой в работе системы экстренного торможения (AEB).

Проблемы с безопасностью в автомобилях шведского бренда были обнаружены в ходе тестов работы AEB. Во время испытания кроссовер XC60 не затормозил и сбил муляж автомобиля, стоящего на дороге. Теоретически «умная» система должна была применить аварийное торможение при обнаружении объекта, но на скорости 80 и 130 километров в час электроника дала сбой.

Позже в Volvo установили, что причиной провальных тестов стала программная ошибка, из-за которой аварийное торможение в некоторых случаях может не сработать. При этом в компании уточнили, что им не известно ни об одной аварии, произошедшей из-за сбоя в работе AEB.

Известно, что под отзыв попадут 58 600 автомобилей в Германии и 66 700 – в Швеции. Также ремонт потребуется 120 тысячам машин, проданным в США. Что же касается России, то на сайте Росстандарта пока нет информации о согласованной программе по отзыву моделей Volvo.

Источник: Сonsumer Reports