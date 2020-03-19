Volvo отзывает тысячи автомобилей по всему миру из-за проблем с безопасностью

Проблемы с безопасностью в автомобилях шведского бренда были обнаружены в ходе тестов работы AEB. Во время испытания кроссовер XC60 не затормозил и сбил муляж автомобиля, стоящего на дороге. Теоретически «умная» система должна была применить аварийное торможение при обнаружении объекта, но на скорости 80 и 130 километров в час электроника дала сбой.

Позже в Volvo установили, что причиной провальных тестов стала программная ошибка, из-за которой аварийное торможение в некоторых случаях может не сработать. При этом в компании уточнили, что им не известно ни об одной аварии, произошедшей из-за сбоя в работе AEB.