Volvo XC90 и XC60 превратятся в «умеренные гибриды»

Гибридная установка T8 Twin Engine на базе двухлитровой «турбочетверки» Drive-E (420 сил и 670 Нм) получила новый аккумулятор, систему рекуперативного торможения, а также тормоза без физической связи между педалью и исполнительными механизмами. Дальность хода автомобилей с таким агрегатом выросла на 15 процентов, а доступен он для всех моделей 60-й и 90-й серии. Установка T6 Twin Engine (340 сил) подверглась идентичным доработкам — она предназначена для универсала и седана 60-й серии.

Новая линейка умеренно-гибридных агрегатов будет обозначаться латинской буквой «B». XC90 станет доступен в модификации B5 (дизель и бензин), а также бензиновой B6, младший XC60 — B5, B6 и дизельной B4.