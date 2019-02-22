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17:56

Volvo XC90 и XC60 превратятся в «умеренные гибриды»

Шведская марка обновила линейку «зеленых» силовых установок

Компания Volvo модернизировала подключаемые гибридные силовые установки T8 и T6 Twin Engine, а также анонсировала линейку умеренных гибридов. Через несколько месяцев шведская марка представит MHEV-версии (от Mild Hybrid Electric Vehicle — умеренно-гибридный автомобиль) XC90 и XC60 с бензиновыми и дизельными двигателями.
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Гибридная установка T8 Twin Engine на базе двухлитровой «турбочетверки» Drive-E (420 сил и 670 Нм) получила новый аккумулятор, систему рекуперативного торможения, а также тормоза без физической связи между педалью и исполнительными механизмами. Дальность хода автомобилей с таким агрегатом выросла на 15 процентов, а доступен он для всех моделей 60-й и 90-й серии. Установка T6 Twin Engine (340 сил) подверглась идентичным доработкам — она предназначена для универсала и седана 60-й серии.

Новая линейка умеренно-гибридных агрегатов будет обозначаться латинской буквой «B». XC90 станет доступен в модификации B5 (дизель и бензин), а также бензиновой B6, младший XC60 — B5, B6 и дизельной B4.

В Volvo не обошли стороной и субкомпактный XC40. Кроссовер получит сразу две «зеленые» установки. Сначала на рынок выйдет подключаемый гибрид T5 Twin Engine, а чуть позднее — T4 Twin Engine.

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