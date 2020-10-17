Немецкие тюнеры сняли ограничитель скорости Volvo

Программный ограничитель максимальной скорости на отметке в 180 километров в час присутствует даже на самой быстрой модели шведской марки — седане S60 T8 Polestar. Благодаря 405-сильной гибридной силовой установке он разгоняется с места до «сотни» за 4,4 секунды и до появления электронного «ошейника» мог развивать 250 километров в час. Немецкие тюнеры из Heico Sportiv обещают вернуть ему эту способность уже в следующем месяце. Деактивировать заводской ограничитель скорости можно будет на любой актуальной модели Volvo, а обойдётся это в 1115-1547 евро в зависимости от мотора.