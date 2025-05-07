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Опубликовано 07 мая 2025, 15:05
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Volvo уволит половину сотрудников своего батарейного подразделения

При этом планы по запуску завода в Гётеборге остаются в силе
Штат батарейного подразделения Volvo сократится наполовину. Производитель аккумуляторов Novo Energy, принадлежащий Volvo, уволит 50 процентов рабочих, пишет Reuters. По данным инсайдеров, серьезное сокращение штата вызвано стремлением снизить расходы с учетом банкротства другой шведской компании — Northvolt. Последняя изначально была совладельцем Novo Energy.
Volvo ES90
Volvo ES90
© Volvo
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Novo Energy была создана в 2021 году совместными усилиями Volvo Cars и Northvolt. Когда Volvo еще собиралась полностью перейти на электрокары, компании запланировали строительство большого завода по производству аккумуляторов в шведском Гётеборге.

Novo заверяет, что запуск производства на новом заводе остается ее главной долгосрочной целью. По изначальному плану площадка должна заработать в 2025 году.

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Положение Novo осложнилось из-за банкротства Northvolt, о котором было объявлено в марте. Некогда лидирующий производитель аккумуляторов Европы собирался продать половину своих акций в Novo Energy компании Volvo, которая должна была стать полноправным владельцем СП. Эта сделка «все еще ожидает одобрения», пишет Reuters.

Сама Volvo тоже испытывает сложности. Из-за слабого спроса и роста торговой напряженности шведам приходится резко сокращать расходы. Так, компания собирается сэкономить 18 миллиардов крон (1,87 миллиарда долларов), что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест.

Источник:Reuters
Автор:Мария Руцкая
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