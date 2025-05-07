Volvo уволит половину сотрудников своего батарейного подразделения

Volvo уволит половину сотрудников своего батарейного подразделенияПри этом планы по запуску завода в Гётеборге остаются в силе
Novo Energy была создана в 2021 году совместными усилиями Volvo Cars и Northvolt. Когда Volvo еще собиралась полностью перейти на электрокары, компании запланировали строительство большого завода по производству аккумуляторов в шведском Гётеборге.
Novo заверяет, что запуск производства на новом заводе остается ее главной долгосрочной целью. По изначальному плану площадка должна заработать в 2025 году.
Положение Novo осложнилось из-за банкротства Northvolt, о котором было объявлено в марте. Некогда лидирующий производитель аккумуляторов Европы собирался продать половину своих акций в Novo Energy компании Volvo, которая должна была стать полноправным владельцем СП. Эта сделка «все еще ожидает одобрения», пишет Reuters.
Сама Volvo тоже испытывает сложности. Из-за слабого спроса и роста торговой напряженности шведам приходится резко сокращать расходы. Так, компания собирается сэкономить 18 миллиардов крон (1,87 миллиарда долларов), что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест.