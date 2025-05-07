Volvo уволит половину сотрудников своего батарейного подразделения

Novo Energy была создана в 2021 году совместными усилиями Volvo Cars и Northvolt. Когда Volvo еще собиралась полностью перейти на электрокары, компании запланировали строительство большого завода по производству аккумуляторов в шведском Гётеборге.

Novo заверяет, что запуск производства на новом заводе остается ее главной долгосрочной целью. По изначальному плану площадка должна заработать в 2025 году.