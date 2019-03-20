Volvo открыла доступ к собственной цифровой базе данных о безопасности

В Volvo ссылаются на то, что даже в 2019 году многие компании выпускают автомобили, безопасность которых основаны исключительно на данных краш-тестов с участием манекенов-мужчин. При этом, по данным собственных исследований Volvo Cars, травмы в одном и том же ДТП во многом зависят не только от возраста, но и от пола. Например, из-за особенностей строения женщины более склонны к получению хлыстов травм.

Для предотвращения таких повреждений компания разработала систему WHIPS: кресло с особым дизайном спинки и подголовника, которое одинаково защищает пассажиров любого пола. Чтобы минимизировать риск травмы грудной клетки, в Volvo усилили боковую структуру кузова и стали использовать боковые подушки безопасности, что снизило вероятность серьезных повреждений на 50 процентов.