Volvo открыла доступ к собственной цифровой базе данных о безопасности

В Volvo ссылаются на то, что даже в 2019 году многие компании выпускают автомобили, безопасность которых основаны исключительно на данных краш-тестов с участием манекенов-мужчин. При этом, по данным собственных исследований Volvo Cars, травмы в одном и том же ДТП во многом зависят не только от возраста, но и от пола. Например, из-за особенностей строения женщины более склонны к получению хлыстов травм.
Для предотвращения таких повреждений компания разработала систему WHIPS: кресло с особым дизайном спинки и подголовника, которое одинаково защищает пассажиров любого пола. Чтобы минимизировать риск травмы грудной клетки, в Volvo усилили боковую структуру кузова и стали использовать боковые подушки безопасности, что снизило вероятность серьезных повреждений на 50 процентов.
Кроме того, Volvo заявила, что все будущие модели, построенные на платформе SPA2, будет оснащаться камерами, анализирующими физиологическое состояние водителя. В случае если система зафиксирует отклонения в поведении или заторможенность реакций, автомобиль будет плавно снижать скорость и самостоятельно парковаться в безопасном месте.