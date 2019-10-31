Volvo наладит сборку моторов на газу в России

Такое заявление сделал директор калужского предприятия Volvo Trucks Стефан Кехлер в рамках форума «Автоэволюция-2019». По словам топ-менеджера, автопроизводитель рассматривает «различные типы топлива, в том числе газ». Пока вопрос о локализации сборки двигателей находится на этапе согласования. Ориентировочное начало производства агрегатов – вторая половина 2021 года.

В настоящее время на заводе Volvo Trucks в Калуге, проектная мощность которого достигает 15 тысяч машин в год, собирают грузовики не только шведской марки, но и Renault. По итогам прошлого года с конвейера сошло 5,6 тысячи тяжелых грузовиков полной массой свыше 16 тонн. В прошлом году Volvo Trucks заняла четвертое место по объемам продаж в России после «КаАЗа», ГАЗа и Scania.