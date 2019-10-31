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Volvo
16:08

Volvo наладит сборку моторов на газу в России

Шведский бренд намерен организовать в стране локальное производство тяжелой коммерческой техники

Компания Volvo объявила о планах по организации в России производства тяжелой коммерческой техники с высокой степенью локализации. Такие грузовики будут оснащаться моторами российский сборки, которые соответствуют экологическим классам Евро-5 и Евро-6 и, в том числе, работают на сжиженном газе.

Такое заявление сделал директор калужского предприятия Volvo Trucks Стефан Кехлер в рамках форума «Автоэволюция-2019». По словам топ-менеджера, автопроизводитель рассматривает «различные типы топлива, в том числе газ». Пока вопрос о локализации сборки двигателей находится на этапе согласования. Ориентировочное начало производства агрегатов – вторая половина 2021 года.

В настоящее время на заводе Volvo Trucks в Калуге, проектная мощность которого достигает 15 тысяч машин в год, собирают грузовики не только шведской марки, но и Renault. По итогам прошлого года с конвейера сошло 5,6 тысячи тяжелых грузовиков полной массой свыше 16 тонн. В прошлом году Volvo Trucks заняла четвертое место по объемам продаж в России после «КаАЗа», ГАЗа и Scania.

Весной 2019 года сообщалось, что Volvo должна запустить в России сборку автоматических коробок передач и наладить выпуск грузовиков, работающих на сжиженном природном газе. Соответствующие требования прописаны в специальном инвестиционном контракте, который компания ранее заключила с российским правительством.