Volvo готовит к премьере два новых кроссовера

Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на участников очередной конференции дилеров Volvo, которая недавно состоялась в американском городе Лас-Вегас, шведская марка готовит к премьере в обозримом будущем два абсолютно новых автомобиля. Сначала модельный ряд Volvo пополнится кроссовером С40, который, как намекает индекс, будет представлять собой купеобразную версию компактного кроссовера ХС40. Он рассчитан на молодых покупателей и дебютирует уже во второй половине 2021 года. По словам дилеров, у автомобиля будет более низкая крыша с выраженным наклоном, фонари нового дизайна и решётку радиатора от XC40 Recharge, так как новинка получит электрическую силовую установку. Volvo рассчитывает продавать около восьми тысяч С40 в год.