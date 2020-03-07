Volvo готовит к премьере два новых кроссовера

Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на участников очередной конференции дилеров Volvo, которая недавно состоялась в американском городе Лас-Вегас, шведская марка готовит к премьере в обозримом будущем два абсолютно новых автомобиля. Сначала модельный ряд Volvo пополнится кроссовером С40, который, как намекает индекс, будет представлять собой купеобразную версию компактного кроссовера ХС40. Он рассчитан на молодых покупателей и дебютирует уже во второй половине 2021 года. По словам дилеров, у автомобиля будет более низкая крыша с выраженным наклоном, фонари нового дизайна и решётку радиатора от XC40 Recharge, так как новинка получит электрическую силовую установку. Volvo рассчитывает продавать около восьми тысяч С40 в год.
Вторая новинка — роскошный флагманский кроссовер ХС100. Полноразмерный автомобиль построят на платформе XC90, что позволит Volvo сэкономить значительные средства на разработке и в производстве модели. ХС100 будет примерно на 18 сантиметров длиннее и на 13 сантиметров шире, чем кроссовер ХС90. Он получит третий ряд сидений и будет доступен как в семиместной конфигурации с трёхместным диваном на втором ряду, так и в шестиместной — с раздельными креслами. Конкурентами будущего флагманского кроссовера шведы считают такие модели, как Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Премьера новинки ожидается во второй половине 2023 года. Скорее всего, автомобиль получит гибридную силовую установку, но не исключено появление и электрической версии.