Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo

XC60 T8 Twin Engine стал вторым подключаемым гибридом шведского бренда на российском рынке после XC90 с аналогичной установкой. Глобальная стратегия Volvo предусматривает электрификацию всего модельного ряда, чтобы к 2025 году половина от общего объема продаж на мировом рынке приходилась на мягкие гибриды, подключаемые гибриды и электромобили.

По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года в стране реализовали более 2,5 тысячи экземпляров XC60 – с начала года этот кроссовер остается самой востребованной моделью марки в стране. Всего за десять месяцев дилеры Volvo продали в России 6,7 тысячи новых автомобилей, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.