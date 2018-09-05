Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»

Другой особенностью прототипа является защитное одеяло, которое работает как трехточечный ремень безопасности, но может подстраиваться под лежащего пассажира.

Информации о технической начинке прототипа Volvo 306c пока нет, о сроках запуска в серию речь также не идет. Вероятно, концепт-кар так и останется площадкой для демонстрации больше дизайнерских, чем технологических решений.