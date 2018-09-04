В Одессе нашли «растянутый» Volvo бывшего президента Украины

В декабре прошлого года на продажу выставили ЗИЛ-4112Р, который разрабатывался компаниями АМО ЗИЛ и «Депо-ЗИЛ» в качестве президентского автомобиля. До передачи машины в Гараж особого назначения (ГОН) дело не дошло — Владимир Путин протестировал машину, но она ему не понравилась.