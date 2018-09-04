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4 сентября 16:27

В Одессе нашли «растянутый» Volvo бывшего президента Украины

В гараже местного облсовета хранится лимузин, построенный на базе седана 960

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В автопарке Одесского облсовета хранится редкий Volvo. Это лимузин, построенный на базе топовой версии Royal седана 960. В 1990 годах автомобилем во время рабочих поездок пользовался президент Украины Леонид Кучма.

По словам председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского, лимузин Volvo 960 Royal также обслуживал международные делегации, но в последнее время стоит в гараже. Пробег автомобиля составляет всего 22 тысячи километров.

Под капотом лимузина, постройкой которого занималось специальное подразделение KSO (Knocked Down & Special Vehicles Operations), установлен 2,9-литровый «атмосферник» мощностью 204 лошадиные силы. Коробка — четырехдиапазонный «автомат» с тремя режимами работы: спортивным, зимним и экономичным. С места до «сотни» лимузин разгоняется за 9,7 секунды.

В декабре прошлого года на продажу выставили ЗИЛ-4112Р, который разрабатывался компаниями АМО ЗИЛ и «Депо-ЗИЛ» в качестве президентского автомобиля. До передачи машины в Гараж особого назначения (ГОН) дело не дошло — Владимир Путин протестировал машину, но она ему не понравилась.

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