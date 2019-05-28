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14:32

Открыт прием заказов на новый Volvo S60

Начальная цена седана составляет 2 350 000 рублей

Компания Volvo объявила о начале приёма заказов на седан S60. В России модель предложат с передним или полным приводом, а также двумя бензиновыми двигателями на выбор. Дизели для S60 не предусмотрены. Начальная цена — 2 350 000 рублей.
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Volvo S60 стал первой моделью марки, для которой не предусмотрены дизельные двигатели. Седан построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), как кроссовер XC60, модели 90-й серии и универсал V60. Выпускать его будут на американском заводе марки в Чарльзтоне, штат Южная Каролина. По своим габаритам новинка стала чуть больше предшественника и обогнала главного конкурента — BMW 3 серии.

Цены на новый Volvo S60 в России
КомплектацияДвигательЦена (руб.)
S60 T4 Momentum190 сил2 350 000
S60 T4 Inscription190 сил2 724 000
S60 T4 R-Design190 сил2 750 000
S60 T5 AWD Momentum249 сил2 770 000
S60 T5 AWD Inscription249 сил3 144 000
S60 T5 AWD R-Design249 сил3 170 000

Базовым двигателем для российских машин станет двухлитровая «турбочетверка» Drive-E мощностью 190 лошадиных сил. Оснащённые ей S60 будут исключительно переднеприводными. Старшие версии — это полный привод и 249-сильный турбомотор. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

В стандартное оснащение Volvo S60 войдет комплекс безопасности City Safety c системой автоматического торможения, распознающей пешеходов и велосипедистов. Кроме этого, седан оснастят системой полуавтоматического вождения Pilot Assist (заведует разгоном, торможение и рулевым управлением на скорости до 130 километров в час), предотвращения выезда на полосу встречного движения и съезда с дороги, а также предупреждения о движущихся в поперечном направлении машинах.

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