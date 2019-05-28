Открыт прием заказов на новый Volvo S60

Volvo S60 стал первой моделью марки, для которой не предусмотрены дизельные двигатели. Седан построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), как кроссовер XC60, модели 90-й серии и универсал V60. Выпускать его будут на американском заводе марки в Чарльзтоне, штат Южная Каролина. По своим габаритам новинка стала чуть больше предшественника и обогнала главного конкурента — BMW 3 серии.
Цены на новый Volvo S60 в России
|Комплектация
|Двигатель
|Цена (руб.)
|S60 T4 Momentum
|190 сил
|2 350 000
|S60 T4 Inscription
|190 сил
|2 724 000
|S60 T4 R-Design
|190 сил
|2 750 000
|S60 T5 AWD Momentum
|249 сил
|2 770 000
|S60 T5 AWD Inscription
|249 сил
|3 144 000
|S60 T5 AWD R-Design
|249 сил
|3 170 000
Базовым двигателем для российских машин станет двухлитровая «турбочетверка» Drive-E мощностью 190 лошадиных сил. Оснащённые ей S60 будут исключительно переднеприводными. Старшие версии — это полный привод и 249-сильный турбомотор. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».
В стандартное оснащение Volvo S60 войдет комплекс безопасности City Safety c системой автоматического торможения, распознающей пешеходов и велосипедистов. Кроме этого, седан оснастят системой полуавтоматического вождения Pilot Assist (заведует разгоном, торможение и рулевым управлением на скорости до 130 километров в час), предотвращения выезда на полосу встречного движения и съезда с дороги, а также предупреждения о движущихся в поперечном направлении машинах.