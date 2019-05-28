Открыт прием заказов на новый Volvo S60

Volvo S60 стал первой моделью марки, для которой не предусмотрены дизельные двигатели. Седан построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), как кроссовер XC60, модели 90-й серии и универсал V60. Выпускать его будут на американском заводе марки в Чарльзтоне, штат Южная Каролина. По своим габаритам новинка стала чуть больше предшественника и обогнала главного конкурента — BMW 3 серии.

Цены на новый Volvo S60 в России