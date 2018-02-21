Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом

Компания Volvo представила универсал V60 нового поколения. Презентация новинки прошла на специальном мероприятии в Стокгольме. Модель получила две гибридные модификации (одна из них – 390-сильная) и расширенный набор систем безопасности последнего поколения.

Новый Volvo V60 построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), использовавшейся при постройке кроссовера XC60 и моделей 90-й серии. Габаритная длина модели составляет 4761 миллиметр, а размер колесной базы равен 2872 миллиметра. Это на 117 и 98 миллиметров соответственно больше, чем у XC60.

Объем багажника универсала (если измерять до оконной линии) – 529 литров. При сложенных кресла второго ряда свободное место в отсеке увеличится до 841 и 1364 литров (по оконную линию и до крыши соответственно).

Линейка силовых агрегатов новинки будет состоять из бензиновых моторов T5 и T6 (225 и 275 сил), а также дизелей D3 и D4 (135 и 165 сил). В соответствии со стратегией электрификации модельного ряда, V60 также получит две гибридные силовые установки: T6 мощностью 340 лошадиных сил и T8 мощностью 390 сил.

В оснащение универсала войдет система предотвращения столкновений City Safety с функцией автоматического торможения. Как говорят в компании, это единственная система на рынке, которая может определять пешеходов, велосипедистов и крупных животных. В обновленной версии City Safety использует автоторможение для минимизации последствий от встречных столкновений.

Система полуавтономного управления Pilot Assist, отвечающая за маневрирование, разгон и торможение на скоростях до 130 километров в час, была обновлена для лучшего прохождения поворотов. В список других ассистирующих систем V60 входит система предотвращения съезда с дороги, контроля выезда на встречную полосу, а также предупреждения о транспортных средствах, двигающихся в поперечном направлении.

Для V60 будет доступен сервис подписки Care by Volvo. Его подписчики смогут не платить за машины всю сумму целиком, а ежемесячно вносить абонентскую плату. В фиксированную сумму включен взнос за автомобиль, страховка и услуги по его обслуживанию (мойка, заправка или чистка салона). Также для участников программы Care by Volvo будет доступен консьерж-сервис. Например, доставка продуктов прямо в машину.

Volvo V60 текущего поколения выпускается с 2010 года. Модель доступна в стандартной и вседорожной модификации Cross Counrty. На российском рынке V60 CC предлагается со 150-сильным бензиновым двигателем и дизельными агрегатами мощностью 150 и 190 сил. Минимальная цена —2 195 000 рублей.

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