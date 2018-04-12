Почти 40-летний Volvo 240 оказался крепче «Оптимы»

Пульс

Седан Volvo из 1980-х уцелел в ДТП, а современная Kia — нет

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12 апреля 2018

На странице 500Plus HP For Sale в сети Facebook опубликовали фотографии, на которых видны последствия столкновения седана Volvo 240 образца 1980-х годов и Kia Optima третьего поколения, сборка которой завершилась в 2015-м. Подпись к снимкам гласит: «Убить Volvo невозможно».

Самые безопасные автомобили: машины, которые не попадают в смертельные ДТП

Как видно на фотографиях, в результате удара сзади Volvo практически не пострадал — сломана только декоративная накладка бампера. Что касается корейского седана, то у него треснул бампер, разбиты фары, поврежден радиатор, капот и, вероятно, другие узлы и элементы кузова.

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Самые смертоносные машины: аварии с ними могут закончиться очень плохо

Подробности инцидента не сообщаются.

В мае прошлого года австралийская организация ANCAP опубликовала видеоролик, в котором проводится краш-тест сразу двух Toyota Corolla — новой и старой, выпущенной в 1998 году. Испытание должно было продемонстрировать, как изменилась безопасность автомобилей за последние 19 лет.

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