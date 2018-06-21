Следующий Volvo XC90 станет беспилотником

Внедорожник Volvo XC90 следующего поколения оснастят системой автономного управления четвертого уровня: машины смогут самостоятельно перевозить «спящих пассажиров», но только по определенным дорогам. Об этом в интервью изданию The Car Connection сообщил старший вице-президент по исследованиям и разработкам шведской марки Хенрик Грин.

Технология под названием Highway Assist (ассистент движения по шоссе) будет предложена как опция. Необходимые данные она будет получать из облачной системы, предположительно, это будет высокоточная картографическая информация, и не будет использовать стандарты связи V2X (автомобиль-инфраструктура или автомобиль-автомобиль).

По предварительной информации, новый Volvo XC90 появится в 2021 году. К этому времени в компании надеются получить разрешение правительства США и местных властей штатов на передвижение беспилотников по обычным дорогам.

В настоящее время для моделей Volvo доступна система полуавтономного управления Pilot Assist II: она позволяет передвигаться как в плотном городском потоке, так и на загородных шоссе. Система работает на скоростях до 130 километров в час, и для ориентации на дороге ей необходима только хорошо различимая разметка.

Внедорожник XC90 текущего, второго поколения дебютировал в 2014 году. На российском рынке модель доступна с бензиновыми и дизельными двухлитровыми «четверками» мощностью от 235 до 320 лошадиных сил. Начальная цена — 3 759 000 рублей.