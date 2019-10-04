Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:08

Вот так будет выглядеть новый пикап Isuzu D-Max

Автомобиль полностью рассекретят 19 октября

В Сети появился первый видеотизер нового поколения пикапа Isuzu D-Max. Официальная премьера состоится через две недели, 19 октября.

Ролик опубликован на канала таиландского офиса производителя. Судя по тизеру, особых сюрпризов смена поколений не принесет — внешность пикапа останется практически без изменений. Решетка радиатора станет крупнее и будет представлять собой цельную деталь, а не разделенную на две части, как раньше. Угол наклона головной оптики станет меньше, а сама она получит диодную линию в форме трапеции.

Ожидается, что новинка получит более комфортный салон, а также ряд систем помощи водителю, включая автоматическое торможение. Судя по тизеру, отделка салона действительно будет на уровень выше — появятся хромированные элементы, а приборная панель станет более современной.

Информации о силовых установках нет, но, судя по шильдику Ddi, пикап точно получит 1,9-литровый «турбодизель» мощностью 150 лошадиных сил (350 Нм), который устанавливают на текущее второе поколение. К нему на выбор доступны шестиступенчатая «механика» или автомат, привод останется подключаемый полный.

Текущее поколение Isuzu D-Max

Также есть вероятность, что в моторную гамму войдут еще два турбодизельных агрегата: один объемом 2,5 литра и более производительный трехлитровый.

На российском рынке пикап D-Max 2019 модельного года доступен по цене от 2 145 00 рублей за базовую комплектацию с трехлитровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Самая дорогая комплектация обойдется минимум в 2 595 000 рублей за шестидиапазонный автомат и подключаемый полный привод.