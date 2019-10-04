Вот так будет выглядеть новый пикап Isuzu D-Max

Ролик опубликован на канала таиландского офиса производителя. Судя по тизеру, особых сюрпризов смена поколений не принесет — внешность пикапа останется практически без изменений. Решетка радиатора станет крупнее и будет представлять собой цельную деталь, а не разделенную на две части, как раньше. Угол наклона головной оптики станет меньше, а сама она получит диодную линию в форме трапеции.
Ожидается, что новинка получит более комфортный салон, а также ряд систем помощи водителю, включая автоматическое торможение. Судя по тизеру, отделка салона действительно будет на уровень выше — появятся хромированные элементы, а приборная панель станет более современной.
Информации о силовых установках нет, но, судя по шильдику Ddi, пикап точно получит 1,9-литровый «турбодизель» мощностью 150 лошадиных сил (350 Нм), который устанавливают на текущее второе поколение. К нему на выбор доступны шестиступенчатая «механика» или автомат, привод останется подключаемый полный.
Также есть вероятность, что в моторную гамму войдут еще два турбодизельных агрегата: один объемом 2,5 литра и более производительный трехлитровый.
На российском рынке пикап D-Max 2019 модельного года доступен по цене от 2 145 00 рублей за базовую комплектацию с трехлитровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Самая дорогая комплектация обойдется минимум в 2 595 000 рублей за шестидиапазонный автомат и подключаемый полный привод.