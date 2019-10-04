Вот так будет выглядеть новый пикап Isuzu D-Max

Ожидается, что новинка получит более комфортный салон, а также ряд систем помощи водителю, включая автоматическое торможение. Судя по тизеру, отделка салона действительно будет на уровень выше — появятся хромированные элементы, а приборная панель станет более современной.

Информации о силовых установках нет, но, судя по шильдику Ddi, пикап точно получит 1,9-литровый «турбодизель» мощностью 150 лошадиных сил (350 Нм), который устанавливают на текущее второе поколение. К нему на выбор доступны шестиступенчатая «механика» или автомат, привод останется подключаемый полный.