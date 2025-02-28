Jetour собирается сменить название в России

Jetour собирается сменить название в РоссииВ социальных сетях уже появились сообщества под новым именем бренда
В конце прошло года в России зарегистрировали юридическое лицо ООО «Вотур Мотор Рус», адрес которого совпадает с расположением российского офиса Jetour. Согласно официальным данным, основной деятельностью нового юрлица станет торговля легковыми и грузовыми машинами малой грузоподъемности. Единственным владельцем и сотрудником фирмы является гражданин Китая.
Кроме того, накануне в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество Votour Russia, в описание которого указано, что бренд займется производством и дистрибьюцией хорошо знакомых легковых автомобилей под новым названием. Ссылка, опубликованная в сообществе, ведет на официальный сайт представительства Jetour в России.
Помимо переименования в Votour, китайская марка может использовать в нашей стране названия Venxtor, Teres, Stelio и Reelm.
В середине февраля стало известно, что российская компания AGR готовится вывести на отечественный рынок автомобили под маркой Tenet. Появление новой марки анонсировали фотографией передней части машины.