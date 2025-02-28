Новости
Опубликовано 28 февраля 2025, 18:48
1 мин.

Jetour собирается сменить название в России

В социальных сетях уже появились сообщества под новым именем бренда
Китайская марка Jetour собирается продавать автомобили в России под брендом Votour. По данным Единого реестра интернет-ресурсов Роскомнадзора, отечественный дистрибьютер ООО «Джетур Мотор Рус» уже зарегистрировал домены votour-motor.ru и votour-auto.ru. Кроме того, марка из Поднебесной может использовать и другие наименования для своих машин на российском рынке.
Jetour собирается сменить название в России
© Михаил Голенков / РИА Новости
Анастасия Мельник

В конце прошло года в России зарегистрировали юридическое лицо ООО «Вотур Мотор Рус», адрес которого совпадает с расположением российского офиса Jetour. Согласно официальным данным, основной деятельностью нового юрлица станет торговля легковыми и грузовыми машинами малой грузоподъемности. Единственным владельцем и сотрудником фирмы является гражданин Китая.

Читайте на тему:

Кроме того, накануне в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество Votour Russia, в описание которого указано, что бренд займется производством и дистрибьюцией хорошо знакомых легковых автомобилей под новым названием. Ссылка, опубликованная в сообществе, ведет на официальный сайт представительства Jetour в России.

Помимо переименования в Votour, китайская марка может использовать в нашей стране названия Venxtor, Teres, Stelio и Reelm.

В середине февраля стало известно, что российская компания AGR готовится вывести на отечественный рынок автомобили под маркой Tenet. Появление новой марки анонсировали фотографией передней части машины.

Источник:Auto Mail
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Jetour
#Россия