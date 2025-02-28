Jetour собирается сменить название в России

Кроме того, накануне в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество Votour Russia, в описание которого указано, что бренд займется производством и дистрибьюцией хорошо знакомых легковых автомобилей под новым названием. Ссылка, опубликованная в сообществе, ведет на официальный сайт представительства Jetour в России.

Помимо переименования в Votour, китайская марка может использовать в нашей стране названия Venxtor, Teres, Stelio и Reelm.