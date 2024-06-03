У минивэна Voyah появилась ультрароскошная версия с огромным экраном-кинотеатром

Новинка дебютировала на китайской выставке Greater Bay Area

Минивэн Voyah превратился в кинотеатр на колесах. В Китае у знакомой россиянам модели появилось новое исполнение Private Customized Edition — еще более роскошное, отличающееся двухцветным окрасом кузова, щедрым декором в салоне и гигантским выдвижным экраном для пассажиров второго ряда. Силовая установка у такого Dreamer гибридная, а стоимость составляет 639 900 юаней, или 8,1 миллиона рублей по нынешнему курсу.