Новый кроссовер Voyah оказался на 15% дешевле, чем ожидалось

Премиум-бренд Dongfeng предложил дешевую «рекламную» спецверсию

Новый кроссовер Voyah оказался на 15% дешевле, чем ожидалось. В Китае стартовали поставки паркетника Courage: самого компактного и доступного в гамме. Стартовую цену удалось снизить до 180 тысяч юаней (25,5 тысячи долларов), но в этом есть доля лукавства: дело в том, что упрощенные (и дешевые) машины будут выпущены ограниченным тиражом 3000 экземпляров. Другим покупателям придётся заплатить 203 тысячи юаней (28,6 тысячи долларов).