Как справился с краш-тестом китайский Voyah Dream

Как справился с краш-тестом китайский Voyah DreamБезопасность Voyah Dream, который ранее в этом году появился в России, оценили на пять звезд
Премиальный китайский минивэн Voyah Dream заработал высшую оценку по итогам краш-тестов. Испытания проводились по методике C-NCAP — это китайская программа оценки безопасностей автомобилей, разработанная по образцу европейского EuroNCAP. Dream, который ранее в этом году вышел на российский рынок, заработал пять звезд из пяти и набрал 86,3 балла из 100. Это чуть выше усредненного показателя других китайских автомобилей, который составляет 73,07 процента.
Набор краш-тестов C-NCAP повторяет европейку методику EuroNCAP — имитируются фронтальные и боковые удары о подвижные и неподвижные объекты на разной скорости, оценивается прочность автомобиля, защита водителя, пассажиров (включая детей) и пешеходов, а также работа систем активной и пассивной безопасности.
Эксперты C-NCAP достаточно высоко оценили активную безопасность китайского минивэна — на 87,92 процента из 100. За защиту пассажиров модель набрала 88,97 процента, а за защиту пешеходов — 73,07 процента. Оценка за ударную прочность составила 64 балла из 72 возможных.
Что же касается систем активной безопасности, то в этой категории Voyah Dream заработал следующие оценки: 10,7 балла из 11 за работу функции экстренного торможения перед другим автомобилям, почти 9,7 балла из 10 — за автоматическое торможение перед пешеходом и семь баллов — за торможение перед велосипедистом. За работу системы удержания в полосе движения Dream набрал максимальные три балла, а эффективность световых приборов оценили на 7,9 балла из 10.
Ранее максимальные пять звезд по итогам серии краш-тестов по методике C-NCAP набрала и другая модель Voyah, представленная в России — кроссовер Free.