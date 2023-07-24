Как справился с краш-тестом китайский Voyah Dream

Набор краш-тестов C-NCAP повторяет европейку методику EuroNCAP — имитируются фронтальные и боковые удары о подвижные и неподвижные объекты на разной скорости, оценивается прочность автомобиля, защита водителя, пассажиров (включая детей) и пешеходов, а также работа систем активной и пассивной безопасности.

Эксперты C-NCAP достаточно высоко оценили активную безопасность китайского минивэна — на 87,92 процента из 100. За защиту пассажиров модель набрала 88,97 процента, а за защиту пешеходов — 73,07 процента. Оценка за ударную прочность составила 64 балла из 72 возможных.