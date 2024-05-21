Спортивный Voyah Free в России: подробности перед старом продаж

Спортивный Voyah Free в России: подробности перед старом продажПрием предварительных заказов на Voyah Free EVR Sport Edition уже открыт
У Sport-версии есть несколько внешних отличий. Во-первых, это черная глянцевая радиаторная решетка; во-вторых, выштамповки на нижней части бампера; в-третьих, спойлер иного дизайна сзади; ну, а в-четвертых — эксклюзивные 20-дюймовые колесные диски в черном цвете. Free Sport Edition предложат с гибридной силовой установкой: в ее состав входят полуторалитровый ДВС с четырьмя цилиндрами, который подзаряжает никель-кобальт-марганцевую батарею, питающую электромоторы, и, собственно, два электромотора. Суммарная отдача агрегатов достигает 490 лошадиных сил, а емкость батареи составляет 39,2 киловатт-часа.
Voyah Free EVR Sport Edition разгоняется с места до 100 километров в час за, а 4,8 секунды, а общий запас хода равен 1000 километрам по циклу WLTP. Быстрая зарядка постоянным током от 20 до 80 процентов занимает 30 минут, а обычная переменным током — 5,7 часа.
Список оснащения у кроссовера обширный. Тут и двухзонный климат-контроль, и интеллектуальная система ароматизации воздуха, шесть эйрбегов, передние кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, а для пассажиров на втором ряду предусмотрен подлокотник с подстаканниками. Имеется приветственная проекция в передних дверях и функция «Проводи меня домой», когда фары гаснут не сразу. Заявлена для Free EVR Sport Edition и панорамная крыша с люком, и две камеры в салоне, и аудиосистема Dynaudio Hi-Fi с 10 динамиками.
Из вспомогательных систем есть камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система контроля и удержания в полосе движения, автоматическая парковка, система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении, функция «прозрачного капота» и многое другое.
На выбор предложены пять металликов: небесно-голубой, искрящийся черный, нефритовый зеленый, арктический белый и бронзовый.
Как и на прочие модели марки, которые ввезены в Россию официально, на Free распространяется гарантия сроком пять лет или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.