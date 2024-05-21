Спортивный Voyah Free в России: подробности перед старом продаж

Voyah Free EVR Sport Edition разгоняется с места до 100 километров в час за, а 4,8 секунды, а общий запас хода равен 1000 километрам по циклу WLTP. Быстрая зарядка постоянным током от 20 до 80 процентов занимает 30 минут, а обычная переменным током — 5,7 часа.

Список оснащения у кроссовера обширный. Тут и двухзонный климат-контроль, и интеллектуальная система ароматизации воздуха, шесть эйрбегов, передние кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, а для пассажиров на втором ряду предусмотрен подлокотник с подстаканниками. Имеется приветственная проекция в передних дверях и функция «Проводи меня домой», когда фары гаснут не сразу. Заявлена для Free EVR Sport Edition и панорамная крыша с люком, и две камеры в салоне, и аудиосистема Dynaudio Hi-Fi с 10 динамиками.