Возрожденная марка «Руссо-Балт» анонсировала выпуск внедорожника и микроавтобуса

Представленный в начале года электрофургон «Руссо-Балт» F200 планируется выпускать под заказ. Его стартовая цена составит 6,5 млн рублей, а первые поставки покупателям намечены на январь 2027 года.

Сертификационные процедуры модели все еще продолжаются. Фургон имеет грузоподъемность 1000 кг, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B. Кузов изготавливается при помощи ручной сварки.

Автомобили под брендом «Руссо-Балт» производились в период с 1909 по 1918 год. Общий выпуск составил несколько сотен машин.

