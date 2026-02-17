Возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены

«Руссо-Балтъ готовит техническую документацию для полной компенсации утильсбора, чтобы в цене электромобиля не было излишней финансовой нагрузки для наших покупателей. Таким образом, к началу продаж в 2027 году, электрофургон Ф200 в базовой комплектации будет стоить 5 млн рублей», – сообщили в компании.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) — это соглашение, по которому инвестор берет на себя обязательства по внедрению либо разработке современной технологии и организации ее серийного выпуска в установленные сроки. В обмен на это государство предоставляет производителю ряд льгот и преференций. Только в рамках этого соглашения производители могут возвращать деньги уплаченные за утильсбор.

Представленный в начале года электрофургон «Руссо-Балт» Ф200 планируется выпускать под заказ. Ранее была объявлена стартовая цена — 6,5 млн рублей.

Сертификационные процедуры модели все еще продолжаются. Фургон имеет грузоподъемность 1000 кг, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B. Кузов изготавливается при помощи ручной сварки.

Автомобили под брендом «Руссо-Балт» производились в период с 1909 по 1918 год. Общий выпуск составил несколько сотен машин.

