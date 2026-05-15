Врач предупредила водителей об опасности пыльцы во время цветения трав

«Есть несколько ключевых факторов риска при поллинозе за рулём. Первый — потеря концентрации: зуд, чихание и слезотечение постоянно отвлекают от дорожной ситуации. Второй — ухудшение зрения: отёк слизистых и покраснение глаз мешают чётко видеть. Третий — сонливость, которую вызывают антигистаминные препараты, а за рулём это крайне опасно. И четвёртый — при тяжёлой форме аллергии возможны приступы кашля и удушья, вплоть до отёка дыхательных путей. Всё это превращает поллиноз в прямую угрозу безопасности на дороге», — подчеркнула врач.

По словам специалиста, уменьшить риск проявления аллергии в пути помогут несколько простых рекомендаций. Перед выездом и во время движения лучше держать окна автомобиля закрытыми, включить кондиционер с чистым салонным фильтром.

Также стоит надеть солнцезащитные или обычные очки — они снижают количество пыльцы, попадающей в глаза. После того как вышли из машины, полезно промыть нос физраствором и протереть лицо влажными салфетками, чтобы убрать пыльцу, осевшую на коже.

Если симптомы поллиноза застали врасплох прямо за рулём, Рафаелян советует принять неседативный антигистаминный препарат, промыть нос и глаза, закрыть окна. В качестве профилактики аллерголог рекомендует заранее принимать лекарства и следить за уровнем пыльцы в воздухе.

