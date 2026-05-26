Опубликовано 26 мая 2026, 06:56
Все без крыш: на Камчатке сняли на видео изуродованные снегопадом машины
Mash: раздавленные снегом машины заполонили Камчатку и попали на камеру. В Петропавловске-Камчатском показали автомобили после аномальной погоды. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
«Сугробы в столице полуострова наконец растаяли. Теперь на городких улицах и парковках полно разбитых тачек — со сломанными стеклами и приплюснутыми крышами. Все это последствия аномальных снегопадов, которые обрушились на регион зимой», — говорится в публикации.
На опубликованных в интернете кадрах видны сильно повреждённые автомобили на парковке. Восстановить их удастся ли — пока неизвестно.