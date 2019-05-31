Cadillac представил два «заряженных» седана

Cadillac CT5-V приводит в движение твин-турбо V6 рабочим объемом 3,0 литра. Отдача — 360 сил и 542 Нм момента. Коробка передач — тоже 10-диапазонный «автомат», но дифференциал в задней оси уже с электронной блокировкой. Подвеска Magnetic Ride Control 4.0 есть у версий с передним и полным приводом, а еще в активе CT5-V — позаимствованная у гоночных машин антипробуксовочная система с пятью уровнями вмешательства.