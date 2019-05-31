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12:14

Cadillac представил два «заряженных» седана

Дебютировали модели CT4-V и CT5-V

Компания Cadillac представила новых членов линейки V-Series — «заряженные» седаны CT4-V и CT5-V. Оба построены на заднеприводной платформе Alpha 2, оснащены магнетореологической подвеской с особыми калибровками и предлагаются в том числе с полноприводной трансмиссией.

Седан Cadillac CT4, по сути, пришел на смену модели ATS. Под капотом V-версии — 2,7-литровая «турбочетверка» с двухпоточным турбонагнетателем и перепускным клапаном с электронным управлением, которая выдает 324 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Двигатель совмещен с 10-диапазонным «автоматом» и дифференциалом повышенного трения в задней оси.

В зависимости от типа привода CT4-V оснащается адаптивной подвеской Magnetic Ride Control 4.0 (задний) или пассивными амортизаторами ZF MVS (полный). У седана есть система несколько режимов движения с персональным профилем V-Mode, передние тормоза Brembo с фиксированными суппортами, приборная панель с особым оформлением и 18-дюймовые колеса.

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Cadillac CT5-V приводит в движение твин-турбо V6 рабочим объемом 3,0 литра. Отдача — 360 сил и 542 Нм момента. Коробка передач — тоже 10-диапазонный «автомат», но дифференциал в задней оси уже с электронной блокировкой. Подвеска Magnetic Ride Control 4.0 есть у версий с передним и полным приводом, а еще в активе CT5-V — позаимствованная у гоночных машин антипробуксовочная система с пятью уровнями вмешательства.

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Продажи Cadillac CT4-V и CT5-V на американском рынке начнутся в начале следующего года. Выпускать их будут на заводе Lansing Grand River в Мичигане.

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