Встроенная нейросеть: раскрыты все данные о кроссовере Wey V9X

На крыше автомобиля установлен лидар (лазерный радар), что указывает на наличие продвинутой системы помощи водителю. Длина автомобиля — 5299 мм, колесная база — 3150 мм. В салоне шесть индивидуальных кресел. Он позиционируется как флагманский кроссовер класса люкс с искусственным интеллектом.

Wey V9X оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой на основе 2,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 238 л.с. Благодаря 800-вольтовой электросистеме и специальной батарее флагманский Wey способен за 5 минут зарядки получить энергию, достаточную для преодоления 200 км.