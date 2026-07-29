Свыше 20 автозаправочных станций за минувшую неделю попали под удары беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«ВФУ увеличили интенсивность ударов по автозаправочным станциям. За отчетный период массированным атакам FPV-дронов и БПЛА самолетного типа подверглись более 20 АЗС, преимущественно в Белгородской и Курской областях. В Белгороде только за сутки, 23 июля, были атакованы 10 АЗС», — заявил Мирошник.

21 июля в Белгороде в результате удара украинского беспилотника по автозаправочной станции на улице Волчанской не выжил секретарь Белгородского городского комитета КПРФ Александр Логвинов. Он находился в автомобиле, ставшем целью атаки. В партии произошедшее назвали «тяжелой и невосполнимой утратой». Повреждения также получили не менее четырех машин, припаркованных рядом.

В Курской области продолжаются атаки на АЗС. 17 июня в Обояни один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, двое ранены. 8 июля в Октябрьском районе пострадала семья с двухлетним ребёнком.

«Враг сознательно выбивает нашу инфраструктуру, чтобы оставить людей без топлива. Вместе с собственниками АЗС будем наращивать защищенность объектов энергетики», — говорил по этому поводу Хинштейн.

Российские военные систематически уничтожают топливную инфраструктуру ВСУ. 25 июля Минобороны РФ показало кадры атаки «Гераней» на заправки в двух населённых пунктах. Ведомство подчёркивает, что гражданские объекты не являются целями ударов.

За два месяца Украина лишилась примерно 150 АЗС, заявил экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. В конце июня, по данным Mash, ВС РФ за три дня нанесли свыше 50 ударов по заправочным станциям, цистернам и резервуарам. Под удары попали Днепропетровск, Херсон, Запорожье и другие города.