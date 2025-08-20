ВТБ Авто запускает подачу онлайн-заявок на кредит

ВТБ Авто запускает подачу онлайн-заявок на кредитТеперь нет необходимости приезжать в банк, все этапы можно пройти дистанционно
«Мы готовы предложить нашим покупателям доступ ко всем преимуществам дистанционного кредитования. Получить одобрение по кредиту на машины можно из любой точки страны. При этом скорость оформления онлайн-кредита не превышает 10 минут. Мы полагаем, что услуга подачи онлайн-заявок будет пользоваться высоким спросом среди тех, кто решил приобрести авто в кредит», — говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.
Оформление сделки проходит в четыре этапа: сначала нужно выбрать автомобиль на онлайн-витрине ВТБ Авто, затем для него подбирают удобные условия кредита. После этого через портал Госуслуг подается заявка в банк-партнер, откуда оперативно приходит ответ. Наконец, последний этап — подписание договора при получении автомобиля.
«Вместе с ВТБ Авто мы создаем не просто сервис, а новую экосистему, изменяя привычный подход к совершению покупки авто онлайн. Синергия технологий Баланс-Платформы, лицензия Оператора финансовых платформ ОФМ и богатый опыт ВТБ Авто позволяет предложить клиентам лучшее решение на рынке», — отметил руководитель вертикали «Авто» финтех-компании Баланс-Платформа Алексей Бородавин.