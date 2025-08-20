ВТБ Авто запускает подачу онлайн-заявок на кредит

«Мы готовы предложить нашим покупателям доступ ко всем преимуществам дистанционного кредитования. Получить одобрение по кредиту на машины можно из любой точки страны. При этом скорость оформления онлайн-кредита не превышает 10 минут. Мы полагаем, что услуга подачи онлайн-заявок будет пользоваться высоким спросом среди тех, кто решил приобрести авто в кредит», — говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.

Оформление сделки проходит в четыре этапа: сначала нужно выбрать автомобиль на онлайн-витрине ВТБ Авто, затем для него подбирают удобные условия кредита. После этого через портал Госуслуг подается заявка в банк-партнер, откуда оперативно приходит ответ. Наконец, последний этап — подписание договора при получении автомобиля.

«Вместе с ВТБ Авто мы создаем не просто сервис, а новую экосистему, изменяя привычный подход к совершению покупки авто онлайн. Синергия технологий Баланс-Платформы, лицензия Оператора финансовых платформ ОФМ и богатый опыт ВТБ Авто позволяет предложить клиентам лучшее решение на рынке», — отметил руководитель вертикали «Авто» финтех-компании Баланс-Платформа Алексей Бородавин.