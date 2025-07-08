В ВТБ Авто доступны автомобили Lada

«Сегодня в условиях меняющегося рынка востребованность российских автомобилей остается неизменной: по данным «Автостата», доля Lada на рынке составила 28% по итогам 2024 года. Мы видим стабильно высокий спрос на российские машины, поэтому ВТБ Авто начал сотрудничество с брендом Lada с лета 2025 года. Более того, в данный момент мы активно разрабатываем программы льготного кредитования, чтобы машины для людей стали более доступными. Одна из ключевых задач нашего сервиса – сделать покупку нужного авто для клиентов максимально простой, выгодной и прозрачной», – говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.

ВТБ Авто запущен в 2024 году, на площадке представлено уже более 30 брендов. Сервис предлагает клиентам машины напрямую от производителя, что позволяет приобрести их по конкурентной цене. Также компания предоставляет услугу параллельного импорта и доставляет популярные автомобили из-за рубежа с экономией до 2 млн рублей.