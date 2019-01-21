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17:28

Мексиканцы сделали экстремальный спидстер с удельной мощностью как у Bugatti

Фирма Vuhl запустила в серию вторую модель

Мексиканская компания Vuhl начала продажи второй модели – экстремального спидстера 05RR. Трековый спорткар, допущенный на дороги общего пользования, дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде в 2016 году. Новинка стала самой быстрой и легкой моделью бренда.

Версия 05RR на 65 килограммов легче обычного Vuhl 05 660 килограммов. Это достигнуто за счет установки облегченного маховика, гоночного сцепления и карбоновых колес.

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Двигатель спидстера — 2,3-литровая «четверка» Ford EcoBoost — выдает 390 лошадиных сил и 500 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая секвентальная производства Sadev. Удельная мощность Vuhl 05RR составляет 600 сил на тонну, что на 63 килограмма меньше, чем у Bugatti Veyron Super Sport.

Спидстер способен разгоняться с нуля до 96 километров в час за 2,7 секунды — на 0,8 секунды быстрее стандартной модели. Максимальная скорость выросла на 16 километров в час — до 257 километров в час.

Точки крепления двигателя в 05RR находятся ниже, поэтому у него более низкий центр тяжести. В список оснащения спорткара входит самоблокирующийся дифференциал на задней оси и подвеска с настройками для трека. За дополнительную плату 05RR можно укомплектовать сликами и более жесткими амортизаторами.

Ранее сообщалось, что в Великобритании цены на Vuhl 05RR будут начинаться от 89,9 тысячи фунтов стерлингов — на 30 тысяч фунтов дороже стандартного Vuhl 05.

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