Мексиканцы сделали экстремальный спидстер с удельной мощностью как у Bugatti

Версия 05RR на 65 килограммов легче обычного Vuhl 05 – 660 килограммов. Это достигнуто за счет установки облегченного маховика, гоночного сцепления и карбоновых колес.
Двигатель спидстера — 2,3-литровая «четверка» Ford EcoBoost — выдает 390 лошадиных сил и 500 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая секвентальная производства Sadev. Удельная мощность Vuhl 05RR составляет 600 сил на тонну, что на 63 килограмма меньше, чем у Bugatti Veyron Super Sport.
Спидстер способен разгоняться с нуля до 96 километров в час за 2,7 секунды — на 0,8 секунды быстрее стандартной модели. Максимальная скорость выросла на 16 километров в час — до 257 километров в час.
Точки крепления двигателя в 05RR находятся ниже, поэтому у него более низкий центр тяжести. В список оснащения спорткара входит самоблокирующийся дифференциал на задней оси и подвеска с настройками для трека. За дополнительную плату 05RR можно укомплектовать сликами и более жесткими амортизаторами.
Ранее сообщалось, что в Великобритании цены на Vuhl 05RR будут начинаться от 89,9 тысячи фунтов стерлингов — на 30 тысяч фунтов дороже стандартного Vuhl 05.