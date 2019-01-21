Мексиканцы сделали экстремальный спидстер с удельной мощностью как у Bugatti

Двигатель спидстера — 2,3-литровая «четверка» Ford EcoBoost — выдает 390 лошадиных сил и 500 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая секвентальная производства Sadev. Удельная мощность Vuhl 05RR составляет 600 сил на тонну, что на 63 килограмма меньше, чем у Bugatti Veyron Super Sport.

Спидстер способен разгоняться с нуля до 96 километров в час за 2,7 секунды — на 0,8 секунды быстрее стандартной модели. Максимальная скорость выросла на 16 километров в час — до 257 километров в час.