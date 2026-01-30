VW Amarok для быстрой езды по асфальту создали в Австралии

Ключевые изменения коснулись шасси автомобиля: на него установлена полностью новая подвеска от прославленной фирмы Koni, настроенная на более точные реакции и плавность хода. Машина получила усиленный стабилизатор поперечной устойчивости. Внешне Amarok от Walkinshaw отличают 20-дюймовые легкосплавные диски с шинами Michelin, расширители арок и подножки с электроприводом. На подголовниках и ковриках изображен логотип Walkinshaw, на педалях — алюминиевые накладки.

Под капотом оставили стандартный 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 247 л.с. и крутящим моментом 600 Н·м. Представитель VW подтвердил, что более мощный бензиновый двигатель от Ford Ranger Raptor для этой модели недоступен, а ведь родственный пикап оснащается более высокопроизводительным бензиновым V6 с двойным турбонаддувом. Этот агрегат выдает 392 л.с. Официальный старт продаж запланирован на лето или начало осени 2026 года.